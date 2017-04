PSG : Cavani, pourquoi ça bloquait « Par Romain Rigaux - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les négociations pour une prolongation d'Edinson Cavani (30 ans, 31 matchs et 30 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain durent depuis plusieurs mois et la situation commençait à devenir inquiétante alors que le bail de l'attaquant parisien se termine en juin 2018. Mais d'après L'Equipe, El Matador va prolonger ce vendredi jusqu'en 2020. Dans son édition du jour, le journal explique pourquoi les discussions ont traîné. Si l'Uruguayen était déjà d'accord sur son salaire et la durée du contrat, des amendes en cas de retard étaient source de tensions. Cavani a eu le sentiment "d'être infantilisé" et souhaitait différencier les situations alors que le PSG voulait sanctionner tout retard, quelle qu'en soit la nature. Finalement, le président Nasser Al-Khelaïfi a accédé à la volonté de son joueur alors que le directeur du football Patrick Kluivert refusait de céder. Finalement, le président Nasser Al-Khelaïfi a accédé à la volonté de son joueur alors que le directeur du football Patrick Kluivert refusait de céder.

