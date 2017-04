Monaco : Mbappé retient aussi le négatif « Par Eric Bethsy - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 7 matchs et 5 buts en LdC cette saison) garde les pieds sur terre. Lucide, l'international français a regretté la phase de domination du Borussia Dortmund (3-1) ce mercredi en quart de finale retour. "On va continuer à se remettre en question, voir ce qui n'a pas été aujourd'hui. Il y a encore deux-trois choses à améliorer, a prévenu le Monégasque sur beIN Sports. A des moments, on subit trop. Même si c'était la physionomie du match qui voulait ça, on a trop subi. Contre des équipes comme ça, on peut le payer cash. On ne peut pas tout faire, mais c'est déjà bien." L'exigence du haut niveau... L'exigence du haut niveau...

