Barça : Piqué félicite la Juventus

Par Youcef Touaitia - Le 19/04/2017

Balayé à Turin (0-3), le FC Barcelone n'a pas réussi à renverser la Juventus (0-0) ce mercredi lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Beau joueur, le défenseur central catalan Gerard Piqué (30 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) a rendu hommage à la Vieille Dame. "C'est une grande équipe. De manière générale, ils ont été meilleurs et ont mérité de passer. Je leur souhaite le meilleur parce qu'ils peuvent décrocher le titre, a confié le Blaugrana à l'issue de la partie. Nous nous sommes créés des occasions mais petit à petit, les obstacles sont devenus des montagnes. Cela n'a pas été possible de marquer. C'est une équipe italienne, ils savent bien défendre, c'est leur spécialité. Ils sont venus pour jouer leur football et ils y sont parvenus." Nul doute que Piqué préfère voir la Juventus aller au bout plutôt que le Real Madrid !

