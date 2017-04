Monaco : Bakayoko n'a aucune préférence « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à deux belles victoires face à Dortmund (3-2, 3-1), l'AS Monaco a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Qualifié pour le dernier carré de la compétition, le club français rejoint ainsi le Real Madrid, l'Atletico Madrid et la Juventus Turin. Du coup, le milieu monégasque Tiémoué Bakayoko (22 ans, 12 matchs et 1 but en LdC cette saison) n'a aucune préférence concernant le futur adversaire de son équipe. "Une petite préférence ? Alors là... Aucune préférence (rires). On est dans le dernier carré, ce sont trois grandes équipes donc peu importe. Il faudra redoubler les efforts contre notre futur adversaire, on verra le tirage au sort", a commenté le Français au micro de beIN Sports. Monaco sera fixé sur son sort vendredi à 12h ! Monaco sera fixé sur son sort vendredi à 12h !

