Dortmund : Tuchel s'explique pour Dembélé

Percutant au match aller (2-3), l'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé (19 ans, 10 matchs et 2 buts en LdC cette saison) n'était pourtant pas titulaire contre l'AS Monaco (1-3) ce mercredi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Un choix curieux d'autant que le Français est entré dès la 27e minute. Interrogé par beIN Sports après la rencontre, l'entraîneur Thomas Tuchel s'est expliqué.

"On avait beaucoup réfléchi à la composition de départ. On pensait que c'était la meilleure solution. Nous voulions donner à Ousmane le temps de se reposer et d'entrer avec plus de fraîcheur. Nous avions beaucoup d'attentes sur notre jeu offensif, il est très jeune et il était fatigué récemment. Il avait besoin de se reposer. Et avoir une telle qualité sur le banc, c'est une force", a confié le technicien.