Monaco : la fierté de Falcao « Par Eric Bethsy - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire contre le Borussia Dortmund (3-1) ce mercredi en quart de finale retour de la Ligue des Champions, l'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao (31 ans, 8 matchs et 7 buts en LdC cette saison) a savouré la qualification de son équipe pour les demi-finales. "On est très content d'avoir amené Monaco en demi-finale, a réagi le Colombien au micro de beIN Sports. C'est très important pour le football français. On est heureux, on a fait du bon travail. Dès le début du match, on a pressé très fort, on a marqué rapidement, cela nous a bien servi." L'ASM rejoint le Real Madrid, l'Atletico Madrid et la Juventus Turin dans le dernier carré de la compétition. L'ASM rejoint le Real Madrid, l'Atletico Madrid et la Juventus Turin dans le dernier carré de la compétition.

