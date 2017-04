Monaco : L. Jardim - "jouer notre jeu"

Après une belle victoire à l'aller (3-2) en Allemagne, l'AS Monaco reçoit le Borussia Dortmund ce mercredi (20h45) lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Malgré l'avance de son équipe, l'entraîneur du club de la Principauté Leonardo Jardim veut que ses joueurs conservent une philosophie offensive.

"On connait bien la qualité de l'adversaire, il va essayer de revenir au score... Mais chez nous, on doit jouer notre jeu et exploiter notre qualité de jeu pour marquer des buts. C'est plus facile de se qualifier en marquant", a souligné le technicien portugais au micro de beIN Sports.

De quoi promettre un grand spectacle au Stade Louis II !