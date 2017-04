Lyon : Aulas réagit après les sanctions « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions ce mercredi (voir brève 18h37), l'Olympique Lyonnais et Besiktas ont écopé d'une amende de 100 000 euros et se retrouvent sous la menace d'une exclusion des compétitions européennes avec un sursis de 2 ans après les incidents du quart de finale aller de l'Europa League jeudi dernier. Dans un communiqué officiel, le président des Gones Jean-Michel Aulas a commenté cette décision de l'UEFA. "C’est une décision équitable. On a été surpris de la violence de certains supporters. La loi française nous a été défavorable. On sera peut-être obligés de ne pas respecter la loi du refus de vente. Les pouvoirs publics nous accompagneront plus. On apprend tous les jours. On respecte la décision de l’UEFA. Il y a eu des débordements et on a eu une part de responsabilité. (...) On verra si on fait appel. Mais en première analyse, c’est une sanction qu’on assume", a déclaré le dirigeant rhodanien. Etant donné les propos d'Aulas, Lyon ne se dirige visiblement pas vers un appel. Etant donné les propos d'Aulas, Lyon ne se dirige visiblement pas vers un appel.

