Dortmund : Tuchel prévient Monaco... « Par Eric Bethsy - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Perturbé par l’attaque de son bus, le Borussia Dortmund s’était incliné à domicile contre l’AS Monaco (2-3) mercredi dernier en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Pour le match retour ce mercredi (20h45), l’entraîneur Thomas Tuchel annonce une formation allemande plus dangereuse. "S’il y a bien un match où nous n’étions pas prêts, c’était bien à l’aller, a confié le technicien. Nous devons évacuer ce qui s’est passé. Nous nous sommes focalisés sur ce match et allons l’aborder avec une parfaite concentration. Je suis sûr que tout ce qui s’est passé la semaine dernière nous a rapprochés et nous a rendus encore plus forts. On est capable de réaliser une bonne prestation. J’en suis convaincu. On est venu avec un groupe de qualité. On est ici pour gagner avec deux buts d’écart." A l’image de leur seconde période au Signal Iduna Park, les Borussen attaqueront sans relâche ! A l’image de leur seconde période au Signal Iduna Park, les Borussen attaqueront sans relâche !

