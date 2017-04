Sondage MF : Monaco va se qualifier !

Sondage MF : Monaco va se qualifie r ! « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'AS Monaco allait se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire sur la pelouse de Dortmund (3-2) en quart de finale aller. Et la réponse est oui ! Sur les 10 731 votes recensés, vous êtes 84,5% à penser que le club de la Principauté va valider ce mercredi son billet pour le dernier carré de la compétition ! Attention néanmoins à l'excès de confiance... Dès à présent, dites-nous quelle équipe de Ligue 1 vous détestez le plus. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quelle équipe de Ligue 1 vous détestez le plus. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

