PSG : C. Dugarry - "une saison de merde" « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé tout proche d'une énorme désillusion à Metz (3-2) en Ligue 1 mardi, le Paris Saint-Germain a tout de même réussi à l'emporter dans les derniers instants. Revenant sur cette partie, le consultant de la radio RMC Christophe Dugarry a réalisé un bilan sévère de la saison du club de la capitale. "Les joueurs du PSG, je ne veux pas les accabler, des moments difficile ça arrive. Ils ont dit eux-mêmes qu’ils avaient été suffisants... C’est une saison de merde pour le PSG, avec un mercato raté, le départ de David Luiz, d’Ibra, la vidéo de Ben Arfa, les déclarations des uns et des autres, etc. Là, ils ont su réagir, je n’ai pas envie de leur tomber dessus. Les dirigeants n’ont pas été à la hauteur, c’est le chamboulement en interne. (...) Il y a trop de doutes dans cette équipe, ça ne sent pas bon", a estimé l'ex-attaquant. Éliminé de la Ligue des Champions dès les 8es de finale, le PSG a cependant encore la possibilité de sauver sa saison en remportant la Ligue 1 et la Coupe de France. Éliminé de la Ligue des Champions dès les 8es de finale, le PSG a cependant encore la possibilité de sauver sa saison en remportant la Ligue 1 et la Coupe de France.

