UEFA : Lyon et Besiktas exclus avec sursis !

UEFA : Lyon et Besiktas exclus avec sursi s ! « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'UEFA a décidé de prendre des sanctions importantes à la suite des incidents au Parc OL lors du quart de finale aller de l'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et Besiktas (2-1) jeudi dernier ! En raison d'une "organisation insuffisante", de la "présence d'engins pyrotechniques" dans le stade, d'une mauvaise séparation entre les supporters des deux clubs et de l'envahissement du terrain après le second but, l'OL se retrouve sous la menace d'une exclusion de toutes les compétitions européennes avec un sursis de 2 ans et une amende de 100 000 euros ! De son côté, Besiktas écope de la même sanction à cause de "jets d'objets" et des "troubles dans le public". En résumé, les deux formations se retrouvent sous la menace d'une exclusion si des incidents ont lieu dans les deux prochaines années...

