Lyon : le président de Besiktas calme le jeu « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les incidents au Parc OL lors du quart de finale aller de l'Europa League entre Lyon et Besiktas (2-1), l'ambiance promet d'être électrique en Turquie jeudi (21h05) à l'occasion de la manche retour. Pour apaiser les tensions avant cette partie, le président de Besiktas Fikret Orman a envoyé un message à ses supporters. "Nous avons joué un match contre Lyon, et après ce match, des déclarations regrettables ont pu être faites. Mais ce match-là appartient au passé. Il faut maintenant oublier ce match. Le club de Lyon va venir chez nous et sera notre invité. Il faut accueillir Lyon avec dignité et courtoisie", a demandé le dirigeant turc. Le président de Besiktas sera-t-il entendu ? Les ultras de la formation stambouliote ont déjà promis l'enfer aux Gones, mais la menace d'une exclusion de la prochaine édition d'une compétition européenne pourrait tout de même les calmer (voir brève 18h37).

