Dortmund : Bartra sera présent à Louis II

A l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco, le défenseur central du club allemand Marc Bartra (26 ans, 7 matchs et 1 but en LdC cette saison) a été touché au bras lors des trois explosions visant le bus du BvB. Opéré du poignet à la suite de cette attaque, l'international espagnol sera bien évidemment forfait pour la manche retour ce mercredi (20h45), mais sera tout de même présent au Stade Louis II.

En effet, Bartra sera placé en tribunes et va être honoré par Monaco en recevant un maillot dédicacé de la formation tricolore. Pour lui rendre un hommage, le chant "You'll never walk alone" sera également entonné dans l'enceinte monégasque avant la partie. Un beau geste de la part de l'ASM.