Man Utd : Mourinho pique encore Martial « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Envoyé en tribunes pour assister à la victoire de Manchester United face à Chelsea (2-0) dimanche dernier en Premier League, l'attaquant Anthony Martial (21 ans, 18 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) peine sous les ordres de José Mourinho. Interrogé au sujet de l'international français en conférence de presse ce mercredi, le technicien portugais a été très clair. "Est-ce que je pense qu'Anthony Martial a du potentiel ? Oui. Est-ce que je pense qu'il peut bien jouer sous mes ordres ? Oui, je le pense. Mais il doit me montrer les choses que j'aime. Ça fait maintenant dix mois que nous sommes ensemble, je connais mieux les joueurs, et ils doivent aussi mieux me connaître. Je sais ce qu'ils aiment mais ils doivent aussi savoir ce que j'aime. Je vais dans une direction et les joueurs doivent aller dans la même", a prévenu Mourinho. Pour l'instant, Martial n'arrive clairement pas à séduire le coach des Red Devils. Pour l'instant, Martial n'arrive clairement pas à séduire le coach des Red Devils.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+