PSG : Verratti supporter de Monaco en C1 « Par Romain Rigaux - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Monaco affronte Dortmund ce mercredi (20h45) en quarts de finale retour de la Ligue des Champions, les Monégasques pourront compter sur le soutien de Marco Verratti (24 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Le milieu de terrain du PSG sera derrière le club de la Principauté, et pas pour une question de fatigue dans la course au titre en Ligue 1. "Je vais les supporter. Pas parce qu’ils vont être fatigués, mais parce que je joue pour le championnat français. Je suis content pour eux. Ils font du bien au championnat. J’entends toujours parler en mal du championnat français quand je suis à l’étranger, en Italie ou en Espagne. Je suis content qu’il y ait une équipe française en quarts de finale et peut-être en demi-finales. Je les supporte pour ça. J’espère qu’ils vont aller loin", a déclaré l'Italien sur beIN Sports. L'ASM s'est imposée 3-2 à l'aller en Allemagne. L'ASM s'est imposée 3-2 à l'aller en Allemagne.

