Lorient : un nouvel équipementier en 2017-2018 « Par Romain Rigaux - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Lorient et Adidas mettent fin à leur collaboration. Dès le 1er juin 2017, c'est l'équipementier italien Kappa qui habillera les Merlus pour les cinq prochaines saisons. "Nous sommes très heureux et fiers d’ouvrir une nouvelle page de notre histoire avec Kappa dès la saison prochaine. Nous souhaitons collaborer sur la durée et ainsi faire vivre, de la meilleure des manières, ce partenariat qui nous unit jusqu’en 2022. Nous partageons avec Kappa des valeurs communes et j’espère que nous saurons les porter fièrement afin de ravir nos supporters, nos partenaires et l’ensemble des sympathisants du FC Lorient", a déclaré le président lorientais Loïc Féry. Le club breton espère fêter ce nouveau partenariat en L1 alors qu'il occupe actuellement la 18e place de barragiste. Le club breton espère fêter ce nouveau partenariat en L1 alors qu'il occupe actuellement la 18e place de barragiste.

