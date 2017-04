Real : Benzema "touché" par sa non-sélection « Par Youcef Touaitia - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il se régale avec le Real Madrid, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 24 matchs et 9 buts en Liga cette saison) reste toujours écarté en équipe de France par Didier Deschamps. Une situation difficile selon Zinedine Zidane, qui estime son joueur "touché" par le choix du sélectionneur des Bleus. "Oui, il est touché parce qu’il a envie de revenir avec cette équipe. C’est un joueur qui peut jouer, on sait le joueur qu’il est, et lui a envie de revenir en équipe de France, il aime cette équipe. Après, il faut aussi accepter les choix d’un sélectionneur, d’un entraîneur, d’un entourage. (...) Ce qu’il fait est exceptionnel, moi je suis heureux de l’avoir avec moi", a confié l'entraîneur des Merengue au micro de Canal+. Pour rappel, Benzema n'a pas plus été appelé avec la sélection tricolore depuis octobre 2015 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Pour rappel, Benzema n'a pas plus été appelé avec la sélection tricolore depuis octobre 2015 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

