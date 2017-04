Chelsea : le message d'adieu de Terry « Par Romain Rigaux - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 22 ans après son arrivée au centre de formation de Chelsea, John Terry (36 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) va quitter le club londonien cet été (voir ici). Une décision difficile pour le défenseur central qui a écrit un message d'adieu sur le site officiel des Blues. "C’était la décision la plus difficile de ma vie pour moi et pour ma famille, mais j’ai toujours envisagé de partir dans les bonnes conditions, dans le bon sens et au bon moment et c’est maintenant. (...) Je sens que je peux être encore performant sur le terrain, mais je comprends que les opportunités ici à Chelsea seront limitées, il est donc temps de relever un nouveau défi", peut-on lire dans cette lettre. Terry ne mettra donc pas un terme à sa carrière et indique également vouloir revenir à Chelsea dans le futur pour occuper un rôle dans l'organigramme. Terry ne mettra donc pas un terme à sa carrière et indique également vouloir revenir à Chelsea dans le futur pour occuper un rôle dans l'organigramme.

