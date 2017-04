Monaco : Bernardo Silva a deux préférences « Par Youcef Touaitia - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par les plus grands clubs européens, Bernardo Silva (22 ans, 31 matchs et 6 buts en L1 cette saison) quittera-t-il Monaco cet été ? Si le milieu offensif se sent bien sur le Rocher, celui-ci a indiqué ses deux destinations préférentielles en cas de départ. "Pour l'heure, je me sens très bien ici, à Monaco. C'est ma troisième saison en France, mais bien sûr, tous les joueurs veulent jouer dans les meilleurs championnats. L'Espagne, l'Angleterre, ce sont les meilleurs et c'est évident que je rêve d'y évoluer un jour. Monaco, c'est ma première grande expérience au haut niveau, donc je serai toujours reconnaissant envers le club. C'est ici que j'ai appris la plupart de choses que je sais sur le football", a confié le Portugais au micro de CNN. Des confidences qui n'ont pas dû échapper à Manchester United ou encore au Real Madrid. Des confidences qui n'ont pas dû échapper à Manchester United ou encore au Real Madrid.

