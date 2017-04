Juve : Daniel Alves tacle le Barça « Par Youcef Touaitia - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à la Juventus Turin, le latéral droit Daniel Alves (33 ans, 8 matchs et 2 buts en LdC cette saison) n'a visiblement pas digéré la fin de son aventure à Barcelone. Alors qu'il retrouve son ancien club lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi (20h45), le Brésilien a glissé un tacle appuyé à certaines personnes employées par le champion d'Espagne en titre, dont la présence écarte toute possibilité de retour malgré l'envie de Xavi de le revoir sous le maillot blaugrana. "Je remercie mon collègue (Xavi, ndlr) pour ses mots, il me connaît plus que personne, il sait comment je me donne quand je défend des couleurs. Et tout s’est très bien passé. Pour revenir au Barça, il faudrait que le club change beaucoup de choses et l’ego de certaines personnes est gigantesque, ça empêcherait un retour et ils ne reconnaîtraient pas leur erreur. C’est pour ça que c’est beaucoup plus difficile que dans une situation normale", a lancé l'Auriverde en conférence de presse.

