Bayern : Lewandowski fustige aussi l'arbitrage « Par Youcef Touaitia - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par le Real Madrid (1-2, 2-4 ap) en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich l'a mauvaise. En cause, l'arbitrage plus que moyen de Viktor Kassai, qui a injustement expulsé Arturo Vidal avant de valider deux buts de Cristiano Ronaldo, hors-jeu, lors de la manche retour, mardi. Des décisions qui passent mal pour l'attaquant bavarois Robert Lewandowski (28 ans, 9 matchs et 8 buts en LdC cette saison). "Ce soir (mardi, ndlr), je pense que nous aurions pu gagner et nous qualifier pour le prochain tour mais l'arbitre a commis une série d'erreurs. Je pense que c'était impossible de jouer le Real Madrid avec seulement dix joueurs. Cela ne méritait pas un carton rouge, et leurs buts ont été hors-jeu pour au moins l'un d'entre eux, peut-être même deux. Aussi, quand j'étais au duel avec le gardien, je n'étais pas hors-jeu. La qualification était impossible, surtout chez eux", a fustigé le Polonais en zone mixte.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+