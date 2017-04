OM : Zubizarreta discute avec Pelé

Gardien numéro 1 de l'Olympique de Marseille cette saison, le gardien Yohann Pelé (34 ans, 33 matchs en L1 cette saison) réalise de belles performances mais la direction marseillaise cherche une pointure à son poste pour le prochain exercice. Dans un entretien accordé à La Marseillaise, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta a évoqué l'avenir du portier.

"Il est régulier et nous apporte beaucoup. De plus, il a une très bonne connexion avec ses défenseurs, il a un bon jeu au pied et travaille énormément à l’entraînement. (...) Nous sommes entrain de discuter. Le poste de gardien est assez particulier. On dit toujours que tous les postes doivent être doublés pour anticiper tous les matchs d'une saison, mais pour les gardiens de but, il faut penser différemment, entre le n°1 et le n°2. Tu dois toujours avoir la possibilité d'avoir un bon n°2, qui te donne la sécurité au moment où tu en auras besoin", a indiqué l'Espagnol.

L'OM pourrait donc proposer un statut de numéro 2 à l'ancien Toulousain. Reste à savoir si celui-ci sera intéressé alors que la fin de carrière approche.