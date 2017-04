Real : Ramos répond à Piqué

Lors de la victoire du Real Madrid face au Bayern Munich (4-2 ap), mardi en quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Gérard Piqué (30 ans, 7 matchs et 1 but en LdC cette saison) a réagi avec un tweet suggestif - trois petits points lors du but hors-jeu de Cristiano Ronaldo - qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Le capitaine madrilène Sergio Ramos (31 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) a tenu à remettre en place son compatriote en lui rappelant un certain Barça-PSG (6-1).

"Qu’il rembobine et se mette le match du PSG et on verra s'il pense la même chose", a lâché l'Espagnol. Un match au cours duquel le Barça avait bénéficié de nombreuses erreurs d'arbitrage pour opérer sa remontada.