Bayern : Ancelotti tacle l'arbitre Par Romain Rigaux - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Bayern Munich peut avoir des regrets. Eliminé par le Real Madrid (1-2, 2-4 ap) en quarts de finale de la Ligue des Champions, les Bavarois pestent contre l'expulsion d'Arturo Vidal, suite à un deuxième carton jaune contestable, et le deuxième but en position de hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Réputé pour son flegme, Carlo Ancelotti s'est aussi montré très critique envers l'arbitrage. "Vous savez, gagner à Madrid a l'issue du temps réglementaire, ce n'est pas quelque chose de facile. Après, les décisions arbitrales nous ont pénalisés. Entre les deux buts hors-jeu de Cristiano et le deuxième avertissement à Vidal, je ne peux pas être content. En quart de finale de Ligue des champions, on doit avoir un arbitre de meilleure qualité. Là, il y a eu trop d'erreurs. Je ne dis pas qu'avec un autre arbitre, on se serait qualifié, je dis juste qu'il y a eu trop d'erreurs", a lâché le coach italien du Bayern.

