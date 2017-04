Real : Zidane ne veut pas parler de l'arbitrage « Par Romain Rigaux - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Eliminé par le Real Madrid ce mardi soir (1-2, 2-4 ap), le Bayern Munich n'a pas du tout apprécié l'arbitrage de la rencontre. Interrogé sur le sujet, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane n'a pas souhaité polémiquer. "C'est la meilleure équipe contre qui j'ai joué depuis que je suis sur le banc du Real, et c'était mon match le plus difficile. Je ne parle jamais des arbitres, je n'en parlerais pas aujourd'hui. Leur travail est très difficile", a déclaré Zizou au micro de Canal+. Les Bavarois estiment notamment que le deuxième carton jaune d'Arturo Vidal, synonyme de rouge, a été attribué sur une faute inexistante, et pestent contre le deuxième but du Real accordé malgré une position de hors-jeu flagrante de Cristiano Ronaldo. Les Bavarois estiment notamment que le deuxième carton jaune d'Arturo Vidal, synonyme de rouge, a été attribué sur une faute inexistante, et pestent contre le deuxième but du Real accordé malgré une position de hors-jeu flagrante de Cristiano Ronaldo.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+