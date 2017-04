Bayern : J. Boateng - "on a été désavantagés" « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s'il est parvenu à pousser le Real Madrid jusqu'en prolongation, le Bayern Munich a finalement été éliminé de la Ligue des Champions par les Merengue ce mardi en quart de finale retour (2-4 ap). Avec le carton rouge sévère d'Arturo Vidal et le but hors-jeu de Cristiano Ronaldo, les Allemands n'ont pas été vernis par l'arbitrage, comme n'a pas manqué de le faire remarquer le défenseur central des Roten, Jérôme Boateng (28 ans, 6 matchs en LdC cette saison). "Nous sommes tous allés au-delà du seuil de la douleur. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous nous sommes bien battus. On a eu un peu de malchance mais nous avons tout essayé. C'est dommage que ça ait mal tourné, a déploré le Germain devant les médias. Mais le carton jaune/rouge n'en était pas un, et s'il y a un ou deux buts hors-jeu, c'est dommage. Certaines décisions nous ont désavantagés."

