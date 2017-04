PSG : Matuidi admet un "manque de respect" « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une première période à sens unique, le Paris Saint-Germain a joué à se faire peur face à Metz (3-2) mardi en match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Pour le milieu de terrain francilien, Blaise Matuidi (30 ans, 29 matchs et 4 buts en L1 cette saison), le club de la capitale a fait preuve de suffisance. "Je pense que par moments, on a manqué un peu de respect à l'adversaire. Il faut faire attention à cela parce qu'il y a des équipes qui jouent pour se maintenir et ne lâchent rien, a concédé le Tricolore devant la presse. Par moments, on n'a pas fait ce qu'il fallait. L'adversaire, il a de la qualité aussi et si on ne fait pas ce qu'il faut, on peut être puni et cela a été le cas." Heureusement pour le PSG, le doublé salvateur de l’ancien Stéphanois a permis de décrocher les trois points pour recoller provisoirement à l’AS Monaco en tête du classement. Heureusement pour le PSG, le doublé salvateur de l’ancien Stéphanois a permis de décrocher les trois points pour recoller provisoirement à l’AS Monaco en tête du classement.

