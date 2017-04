Leicester : Benalouane sort la tête haute

Accroché par l’Atletico Madrid (1-1) à domicile ce mardi en quart de finale retour, Leicester est éliminé de la Ligue des Champions. Malgré tout, le défenseur central des Foxes, Yohan Benalouane (30 ans, 2 matchs en LdC cette saison), préfère retenir le positif.

"Je pense qu’il reste la fierté du parcours. Il y a beaucoup d’émotion, beaucoup de tristesse parce qu’on savait qu’on pouvait le faire et continuer. C’est dommage qu’on finisse comme ça, mais on est très fiers et j’espère que le public et le staff le sont aussi", a lancé l’ancien Stéphanois au micro de beIN Sports.

12es de Premier League, les Foxes devront attendre au moins 18 mois avant de retrouver la C1…