Atletico : Griezmann répond à ses courtisans « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Unique buteur à l’aller et auteur d’un match besogneux face à Leicester (1-1) mardi en quart de finale retour de la Ligue des Champions, l’attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 10 matchs et 5 buts en LdC cette saison) a grandement contribué à la qualification de l’Atletico Madrid dans le dernier carré de la C1. L’occasion pour le Français de jurer à nouveau fidélité aux Colchoneros. "Un grand d’Europe ? Oui c’est pour ça que je suis resté, que je suis bien ici. Souvent on me dit 'mais pourquoi tu ne pars pas ?' Mais voilà, on est là encore en demi-finale, a souligné le Tricolore au micro de beIN Sports. Je suis bien ici. Je suis en train de prendre du plaisir avec mon jeu et c’est ce qui m’importe le plus." Impressionnants de régularité, les Madrilènes ont atteint le dernier carré lors de 3 des 4 dernières éditions de la C1. Impressionnants de régularité, les Madrilènes ont atteint le dernier carré lors de 3 des 4 dernières éditions de la C1.

