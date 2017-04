LdC : Real 4-2 (ap) Bayern (Real qualifié) « Par Romain Rigaux - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur 2-1 à l'aller, le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s'imposant à domicile en prolongation face au Bayern Munich (4-2). Ronaldo a inscrit un triplé ! Obligés de marquer au moins deux buts pour se qualifier, les Bavarois entamaient cette rencontre pied au plancher. Pendant un quart d'heure, le Real ne voyait pas beaucoup le ballon et le pressing allemand n'était pas loin de faire craquer les hommes de Zinedine Zidane, qui pouvaient remercier Marcelo pour un sauvetage sur sa ligne sur une reprise de Thiago. Ensuite, la Casa Blanca allait mieux et parvenait enfin à faire jeu égal avec son adversaire, beaucoup moins dangereux. Il fallait même un arrêt de Neuer sur une frappe de Carvajal et un sauvetage de Boateng sur sa ligne pour ne pas voir le Bayern se mettre dans une position très délicate. A dix minutes de la pause, Ronaldo gâchait une grosse occasion avec un tir sur Neuer au terme d'un contre. Les Allemands reprenaient la seconde période avec un meilleur visage. Et après un nouveau sauvetage de Marcelo sur sa ligne, Lewandowski donnait l'avantage au Bayern sur un penalty obtenu suite à une faute de Casemiro sur Robben (0-1, 52e). Le Bernabeu se faisait plus silencieux alors que les Bavarois continuaient de pousser. Et Zidane décidait alors de revoir son dispositif tactique en sortant Benzema peu après l'heure de jeu. Derrière, le Real se relançait. Peu en réussite jusqu'à présent, Ronaldo sortait de sa boîte pour faire chavirer l'enceinte madrilène en égalisant de la tête (1-1, 76e). Le long de la ligne de touche, Zidane restait mesuré car rien n'était fait. Et pour cause, les Bavarois reprenaient l'avantage dans la foulée sur un but contre son camp de Ramos (1-2, 78e). Incroyable ! Si le score ne bougeait plus jusqu'au terme des 90 minutes, le Bayern va disputer la prolongation à dix avec l'expulsion de Vidal suite à un deuxième avertissement sévère. Durant la prolongation, les organismes étaient émoussés mais les deux équipes tentaient toujours de faire la différence. Et c'est finalement sur une erreur d'arbitrage que le Real faisait la différence avec un nouveau but de Ronaldo validé malgré une nette position de hors-jeu (2-2, 104e). Le Portugais s'est même offert un triplé cinq minutes plus tard pour mettre fin au suspense (3-2, 109e), imité ensuite par Asensio (4-2, 111e). Durant la prolongation, les organismes étaient émoussés mais les deux équipes tentaient toujours de faire la différence. Et c'est finalement sur une erreur d'arbitrage que le Real faisait la différence avec un nouveau but de Ronaldo validé malgré une nette position de hors-jeu (2-2, 104e). Le Portugais s'est même offert un triplé cinq minutes plus tard pour mettre fin au suspense (3-2, 109e), imité ensuite par Asensio (4-2, 111e).

