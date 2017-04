Metz : C. Diabaté - "ça fait très mal" « Par Romain Rigaux - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après être revenu à 2-2 en fin de rencontre et avoir touché la barre transversale, Metz s'est incliné dans les derniers instants face au PSG (2-3) ce mardi en match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Une véritable déception pour l'attaquant messin Cheick Diabaté. "Ça fait très mal, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, il faut continuer à travailler. On a été beaucoup aidé par nos supporters et on a essayé d'apporter quelque chose sur le terrain. Après, Paris a une bonne équipe... On n'a pas eu de chance", a glissé le Malien au micro de beIN Sports. Les Grenats occupent la 15e place au classement avec 5 points d'avance sur le barragiste, Lorient. Les Grenats occupent la 15e place au classement avec 5 points d'avance sur le barragiste, Lorient.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+