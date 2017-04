PSG : T. Meunier - "du laisser-aller" « Par Romain Rigaux - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a lutté jusque dans les dernières secondes pour décrocher un succès précieux dans la course au titre sur la pelouse de Metz (3-2) ce mardi en match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le latéral droit parisien Thomas Meunier regrettait la seconde période ratée de son équipe. "En deuxième mi-temps, il y a eu du laisser-aller. On a perdu beaucoup de ballons, on a fait beaucoup de fautes évitables autour des 16 mètres. On s'est vraiment compliqué la tâche. On a raté deux-trois belles occasions... Maintenant, on a eu pas mal de réussite et un beau but de Blaise (Matuidi) pour décrocher la victoire. Mais cela a été compliqué", a confié le Belge au micro de beIN Sports. Paris revient à égalité de points de Monaco, qui a encore un match en retard contre Saint-Etienne à disputer. Paris revient à égalité de points de Monaco, qui a encore un match en retard contre Saint-Etienne à disputer.

