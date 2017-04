LdC : Leicester 1-1 Atletico (Atletico qualifié) « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur 1-0 à l'aller, l'Atletico Madrid s'est à nouveau qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en mettant fin au rêve de Leicester (1-1) mardi en quart de finale retour. Poussés par un King Power Stadium en fusion, les hommes de Craig Shakespeare mettaient un peu de temps à entrer dans la rencontre mais ils se montraient ensuite les plus dangereux. Okazaki surgissait dans la surface mais son tir passait au-dessus. Vardy était ensuite signalé hors-jeu. C'est à ce moment-là que les Colchoneros y allaient de leur coup de poignard. Oublié en pleine surface sur un centre de Filipe Luis, Saul Niguez ouvrait le score d'une tête croisée (0-1, 26e). Même si on pouvait compter sur les champions d'Angleterre pour ne rien lâcher, à l'image de cette volée de Mahrez qui contraignait Oblak à la parade, ce but compliquait sérieusement les choses en obligeant Leicester à marquer trois fois face à un adversaire qui confisquait le ballon... Au retour des vestiaires, le coach britannique Craig Shakespeare tentait le tout pour le tout en lançant Ulloa et Chilwell. Le jeune Anglais se mettait d'entrée en évidence avec un tir et une tête qui passaient au-dessus. L'Atletico ripostait par Griezmann, qui laissait ses adversaires sur place sur une accélération, mais Carrasco était trop court pour reprendre le centre du Français. Les locaux poussaient clairement et Vardy redonnait espoir en poussant un tir contré au fond des filets (1-1, 61e) ! Les vagues bleues déferlaient alors sur le but d'Oblak mais le Français Hernandez, entré en jeu, puis Savic sauvaient sur leur ligne. Le coup-franc de Mahrez flirtait ensuite avec la transversale. Insuffisant pour des Foxes qui concédaient même quelques occasions en fin de partie. La belle histoire s'achève ici. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

