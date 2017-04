Sondage MF : Bastia doit être lourdement puni !

Sondage MF : Bastia doit être lourdement pun i ! « Par Youcef Touaitia - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quelles devraient être les sanctions pour Bastia après les incidents face à Lyon. Sur les 11 449 votes recensés, vous êtes 69% à penser qu'il faut une sanction exemplaire à l'encontre du Sporting ! Au moins : Match perdu sur tapis vert, retrait de point(s), les deux dernières parties à huis clos et sur terrain neutre... Pour les autres, la sanction doit être moins sévère. Par exemple, 16% d'entre vous veulent que le match soit rejoué, aucun retrait de point(s), les deux dernières parties à huis clos. Et enfin, 14% d'entre vous militent pour un match à rejouer, retrait de point(s), les deux dernières parties à huis clos. Dès à présent, dites-nous si Monaco va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire à l'aller sur le Borussia Dortmund (3-2). Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Monaco va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire à l'aller sur le Borussia Dortmund (3-2). Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

