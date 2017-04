L1 : Metz-Paris SG, les compos

Metz accueille le Paris Saint-Germain ce mardi (18h30) dans un match en retard comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le coach lorrain Philippe Hinschberger doit composer sans Falette, blessé, et Didillon, laissé au repos. Assou-Ekotto, Cohade et Mollet sont eux suspendus. Côté parisien, l'entraîneur Unai Emery est privé de Kurzawa, Krychowiak, Draxler et Ben Arfa, tous à l'infirmerie, mais peut compter sur le retour de Thiago Silva, qui débute sur le banc, comme Pastore. Meunier, Kimpembe et Lucas sont titulaires. Rabiot n'est même pas sur la feuille de match. Voici la composition des deux équipes.

Metz : Kawashima - Rivierez, Bisevac, Milan, Udol - Philipps, Diagne, Doukouré - Nguette, Erding, Lejeune (c).

Paris SG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Verratti, Thiago Motta (c), Matuidi - Di Maria, Cavani, Lucas.