Bastia : le club sévit après les incidents !

Bastia : le club sévit après les incident s ! « Par Youcef Touaitia - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deux jours après les graves incidents qui ont entraîné l'interruption de la rencontre opposant Bastia à l'Olympique Lyonnais, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, le club corse a décidé de sévir. Par le biais d'un communiqué, le Sporting a dévoilé les mesures fortes qui ont été prises afin d'éviter de nouveaux débordements à l'avenir : - La fermeture à titre conservatoire de la tribune Est Jojo-Petrignani (où ont commencé les incidents, ndlr). - Interdiction de stade pour toutes les personnes ayant participé aux incidents et qui seront identifiées. Et ce pour la durée maximale définie par les textes. - Dépôt de plainte contre X immédiat et constitution en partie civile. - Réaménagement de la tribune Est Jojo-Petrignani pour maximiser la sécurité au stade Armand-Cesari. Bastia ajoute que le club et "la grande majorité de ses supporters refusent d’être pris en otage par une minorité de personnes et se battront afin de préserver les valeurs du club et la place qui est la sienne parmi l’élite". Bastia ajoute que le club et "la grande majorité de ses supporters refusent d’être pris en otage par une minorité de personnes et se battront afin de préserver les valeurs du club et la place qui est la sienne parmi l’élite".

