ASSE : Caïazzo promet du changement !

ASSE : Caïazzo promet du changemen t ! « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur d’un seul de ses sept derniers matchs de championnat, Saint-Etienne souffre toujours de ses problèmes offensifs et occupe seulement la 11e place de Ligue 1 au classement des attaques. Pour remédier à ces soucis, le co-président des Verts, Bernard Caïazzo, promet de mener un mercato d’attaque ! "Il nous manque un ou deux talents offensifs. Nous ne recrutons que des milieux défensifs, que nous avons peut-être dans notre centre de formation. On ferait mieux de mettre nos moyens dans des joueurs plus offensifs. On va changer de braquet", a assuré le dirigeant dans les colonnes de France Football. Les supporters foréziens attendent que ce discours, souvent entendu au cours des derniers mois, soit maintenant suivi d’effets… Les supporters foréziens attendent que ce discours, souvent entendu au cours des derniers mois, soit maintenant suivi d’effets…

