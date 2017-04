Lyon : Atletico ou Dortmund pour Lacazette ?

Lyon : Atletico ou Dortmund pour Lacazett e ? « Par Youcef Touaitia - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de connaître un nouveau challenge, l’attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 27 matchs et 24 buts en L1 cette saison) pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Alors que le Milan AC suivrait sa situation de près, deux de ses prétendants seraient décidés à le recruter le plus rapidement possible. A en croire le journaliste Gianluca Di Marzio, c'est bien l'Atletico Madrid qui serait en pole dans ce dossier. Fernando Torres en fin de contrat, Kevin Gameiro décevant, Diego Simeone voudrait absolument le Gone pour la saison prochaine. Mais de son côté, Bild nous informe ce mardi que le Borussia Dortmund pourrait mettre le paquet pour devancer les Colchoneros. Pierre-Emerick Aubameyang possible partant, le Lyonnais serait le remplaçant idoine pour les dirigeants allemands selon le quotidien. Pour rappel, Jean-Michel Aulas exige au moins 60 millions d’euros pour laisser filer son buteur. Pour rappel, Jean-Michel Aulas exige au moins 60 millions d’euros pour laisser filer son buteur.

