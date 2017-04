PSG : un futur DS italien ?

PSG : un futur DS italie n ? « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté à la démission du directeur sportif Olivier Létang, le Paris Saint-Germain est conscient que son directeur du football, Patrick Kluivert, risque de se révéler trop tendre pour combler le vide laissé par son collègue. Du coup, la tendance serait à réduire les pouvoirs du Néerlandais, qui pourrait aussi décider de partir de son propre chef (voir ici). Dans tous les cas, le club de la capitale va devoir chambouler son organigramme au cours des prochaines semaines et plusieurs noms circulent déjà pour occuper la tête de la direction sportive. D’après le quotidien Le Parisien, Youri Djorkaeff a manifesté son intérêt, mais il ne sera pas l’heureux élu qui a plus de chances d’être italien, à l’image des trois pistes dévoilées ce mardi par le journal régional. Libre depuis son départ de l’AS Roma, Walter Sabatini serait ciblé et possède un profil intéressant, mais il se trouve déjà en discussions avec Bologne et le Milan AC. Coordinateur technique de la Juventus Turin, Fabio Paratici est également apprécié. Enfin, Andrea Berta, en poste à l’Atletico Madrid, a lui aussi ses partisans. A moins d’un retour en grâce de la piste Monchi (voir ici) ? Libre depuis son départ de l’AS Roma, Walter Sabatini serait ciblé et possède un profil intéressant, mais il se trouve déjà en discussions avec Bologne et le Milan AC. Coordinateur technique de la Juventus Turin, Fabio Paratici est également apprécié. Enfin, Andrea Berta, en poste à l’Atletico Madrid, a lui aussi ses partisans. A moins d’un retour en grâce de la piste Monchi () ?

