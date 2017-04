Bastia : un supporter raconte sa version « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, 60 à 80 "supporters" du SC Bastia ont envahi le terrain à deux reprises pour en découdre avec les joueurs de l’Olympique Lyonnais, entraînant l’interruption définitive du match à la mi-temps. S’il condamne ces débordements inadmissibles, Jonathan, membre fondateur de Testa Mora, l’ancêtre du groupe de supporters Bastia 1905, impliqué dans les incidents, a tenu à livrer sa version des faits. "Il y a un joueur de l’OL qui s’est amusé à tirer dans les tribunes (Memphis Depay). Ça n’a peut-être pas été fait exprès, mais il n’a eu aucun geste d’excuse envers le jeune garçon notamment touché. Et ça a été l’élément déclencheur, a expliqué le fan du SCB sur les ondes de RMC. Il y a eu aussi une attitude provocatrice de Joël Bats, un peu comme ce qu’il avait fait à Saint-Etienne." "On est trop ciblé, donc il n’y a plus personne qui tient ces gens-là. Comme ils ne sont pas entendus, ils commettent l’irréparable, a avancé le Corse, sans approuver les débordements. Après, je n’excuse pas ce qui s’est passé. Je dis juste ce qui a déclenché tout ça. (…) On ne peut pas cautionner ce qui s’est passé. Il n’y aura pas de soutien vis-à-vis de ces gens-là." Heureusement… "On est trop ciblé, donc il n’y a plus personne qui tient ces gens-là. Comme ils ne sont pas entendus, ils commettent l’irréparable, a avancé le Corse, sans approuver les débordements. Après, je n’excuse pas ce qui s’est passé. Je dis juste ce qui a déclenché tout ça. (…) On ne peut pas cautionner ce qui s’est passé. Il n’y aura pas de soutien vis-à-vis de ces gens-là." Heureusement…

