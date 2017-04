Bastia : les révélations du procureur

Après les incidents du match entre Bastia et Lyon dimanche, le procureur de la République Nicolas Bessone a confirmé les plaintes des gardiens lyonnais Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin. Comme leurs coéquipiers Jordan Ferri et Jean-Philippe Mateta, les deux portiers ont été entendus, tout comme le médecin de l’OL Emmanuel Orhant qui a constaté des "excoriations, des griffures et des hématomes" sur les joueurs concernés.

"Ils ont repris l'entraînement aujourd'hui (lundi), il n'y a pas d'ITT, même s'ils ont subi des violences", a précisé le procureur de Bastia, qui a confié l’enquête à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

"La position du parquet de Bastia est la suivante : célérité, détermination mais pas de précipitation", a prévenu Nicolas Bessone, "déterminé à trouver les responsabilités individuelles" dans cette affaire.