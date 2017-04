Rennes : Zeffane vit mal sa situation

Absent des plans de Christian Gourcuff, le latéral droit du Stade Rennais Mehdi Zeffane (24 ans, 1 match en L1 cette saison) se pose forcément des questions sur son avenir. Pourtant, l’ancien Lyonnais envisage de rester en Bretagne.

"Pour moi, c’est une saison noire qui ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à mes attentes, aux exigences que j’ai envers moi-même, a reconnu l’international algérien, interrogé par Foot Mercato. (...) On dit souvent que l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs, et je sais que je serais encore plus fier de moi si j’arrivais à m’imposer à Rennes, dans un endroit où j’ai eu des difficultés cette saison. Après, quand on joue moins... Ce serait mentir que de dire que je n’ai pas pensé à aller ailleurs, mais on n’en est pas là, la saison n’est pas terminée."

A noter que Zeffane est lié à Rennes jusqu’en 2019.