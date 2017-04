Juve : G. Chiellini - "ils sentent le sang"

Avant d’aller défier le FC Barcelone mercredi (20h45), en quart de finale retour de la Ligue des Champions, la Juventus Turin connaît les erreurs à ne pas commettre. Interrogé par Sky Italia, le défenseur central Giorgio Chiellini (32 ans, 5 matchs et 1 but en LdC cette saison) ne veut pas montrer le moindre signe de fébrilité face à Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar.

"Ils ont sûrement la meilleure attaque du monde, avec trois des meilleurs attaquants du monde, a encensé l’Italien. Les trois sont différents et exceptionnels. Nous les défenseurs, on se prépare en pensant à rester soudés. Si tu as peur, ils sont comme les requins, ils sentent le sang. C'est impossible de ne penser qu'à défendre, nous sommes convaincus que nous pouvons encore marquer sans encaisser de but. Nous sommes conscients que cela dépend beaucoup de nous."

Il faut dire que le Paris Saint-Germain a montré tout ce qu’il fallait éviter face au Barça...