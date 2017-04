Lyon : Riolo dénonce aussi les Lyonnais « Par Eric Bethsy - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Agressés par des supporters de Bastia dimanche, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ne sont pas non plus innocents selon Daniel Riolo. De son côté, le consultant de RMC affirme que l’attitude des Gones ainsi que les propos du président Jean-Michel Aulas ne sont pas étrangers à ces incidents. "Il y a une différence énorme entre les mots, les actes et la violence, a-t-il reconnu. Mais l’attitude d’un Anthony Lopes régulièrement provocateur, au même titre que certains joueurs lyonnais, de Jean-Michel Aulas, qui sait quand même que ce club s’est un petit peu coupé du reste de la France et que c’est l’un des clubs les plus détestés de par les ondes négatives qu’il émet. Et les déclarations stupides comme celle d’Aulas après le match de Besiktas : 'On va aller à Bastia, ce sera plus chaud qu’en Turquie.' C’est le genre de connerie que l’on peut éviter, la LFP va devoir se pencher là-dessus." On peut s’attendre à une réaction du dirigeant sur les réseaux sociaux... On peut s’attendre à une réaction du dirigeant sur les réseaux sociaux...

