Rennes : Gnagnon impressionné par Cavani !

Véritable révélation de la saison du côté de Rennes, le défenseur central Joris Gnagnon (20 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) impressionne. A l'occasion de sa participation à la rubrique les "36 de Maxifoot", le jeune talent a désigné le buteur du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (30 ans, 43 matchs et 43 buts toutes compétitions cette saison) comme le joueur le plus impressionnant de la Ligue 1.

"Le plus impressionnant ? Edinson Cavani. Il est à 42 buts en 42 matchs je crois (NDLR : avant le match de mardi, Cavani enregistre désormais 43 buts), c'est exceptionnel ! Personne ne l'attendait à ce niveau-là, mais moi je savais qu'il était énorme. 42 buts, c'est vraiment ça qui m'impressionne", a confié Gnagnon.

Brillant avec le PSG, l'international uruguayen est visiblement redouté par de nombreux défenseurs du championnat de France.