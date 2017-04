Real : Zidane prend la défense de Benzema « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Particulièrement critiqué lors de sa mauvaise passe en début d'année, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (29 ans, 24 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a pris la défense de son joueur. "Ce sont des joueurs à qui on demande beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de talent. Quand on les trouve un peu moins bien, on ne leur fait pas de cadeau. (...) Ce que j'aime chez mes joueurs et notamment chez Karim, c'est qu'ils ont beaucoup de personnalité. Ce n'est pas une simple critique qui va les faire sortir de leur objectif. Ça, c'est magnifique pour un entraîneur", a apprécie le technicien tricolore. Et à l'image de son match face au Bayern Munich (2-1) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Benzema se montre à la hauteur de la confiance de son coach. Et à l'image de son match face au Bayern Munich (2-1) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Benzema se montre à la hauteur de la confiance de son coach.

