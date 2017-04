PSG : Emery défend la polyvalence de Rabiot « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A son avantage dans un rôle de relayeur, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot (22 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) se montre bien moins à l'aise en tant que sentinelle. Malgré les critiques de nombreux observateurs, l'entraîneur parisien Unai Emery a loué la polyvalence du jeune talent. "Rabiot peut jouer en sentinelle, mais aussi en 8. Motta a commencé en 8 à Barcelone. Sa progression au milieu est très bonne. Il apprend à un poste et un autre. La polyvalence est meilleure pour lui et l’équipe", a insisté le technicien espagnol en conférence de presse. Malgré tout, Rabiot affiche tout de même un visage bien plus séduisant en se voyant accorder des libertés offensives. Malgré tout, Rabiot affiche tout de même un visage bien plus séduisant en se voyant accorder des libertés offensives.

