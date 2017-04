PSG : la direction sportive, Emery esquive...

Le Paris Saint-Germain fait l'actualité ce lundi en raison de possibles changements dans sa direction sportive. En effet, le directeur sportif Olivier Létang aurait démissionné (voir brève 8h25) et le directeur du football Patrick Kluivert ferait l'objet de doutes de la part de ses dirigeants (voir brève 9h01). Dans ce contexte particulier, l'entraîneur Unai Emery s'est présenté devant les médias.

"Je travaille tous les jours, je parle avec Patrick, Olivier et le président au sujet des matchs très importants qui se présentent pour le club. Notre idée est de gagner la Coupe de France et le championnat, et on ne parle que du présent. (...) Monchi ? Je travaille avec Patrick et Olivier, je ne regarde pas le reste, tous les jours nous sommes motivés par la Coupe et le championnat, je ne parle pas des autres choses", a assuré le technicien espagnol.

Le président francilien Nasser Al-Khelaïfi devrait clarifier cette situation afin de ne pas perturber la fin de saison de son équipe.