Bastia : Ettori meurtri par les incidents « Par Romain Lantheaume - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la fois Corse et déjà victime d’agressions à Furiani alors qu’il entraînait l’AS Monaco en 1994, Jean-Luc Ettori est particulièrement bien placé pour commenter les incidents de dimanche, qui ont abouti à l’arrêt définitif du match entre Bastia et l’Olympique Lyonnais à la mi-temps. "Ce qui est terrible, c'est de penser que nous donnons raison aux gens qui parlent mal des Corses. On ne devrait pas voir ça sur un terrain. Ce n'est pas l'image de la Corse. Mais, là, on donne le bâton pour se faire battre, a pesté l’ancien gardien dans les colonnes de L’Equipe. C'est affligeant. Et on ne peut rien dire pour se défendre. Ces gens qui se disent amoureux de Bastia feraient mieux de rester chez eux. Ils viennent de tuer le club. (...) Je crois que Bastia aura du mal à s'en remettre." Déjà lanterne rouge de Ligue 1 avec 3 points de retard sur le barragiste, le SCB risque en effet de perdre la rencontre sur tapis vert et de se voir retirer au moins un point par révocation de sursis... Déjà lanterne rouge de Ligue 1 avec 3 points de retard sur le barragiste, le SCB risque en effet de perdre la rencontre sur tapis vert et de se voir retirer au moins un point par révocation de sursis...

